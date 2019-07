Asensio com grave lesão no joelho esquerdo

Marco Asensio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo, e enfrenta um longo período de paragem, confirmou o Real Madrid, em comunicado.

Numa disputa de bola com Aubameyang, num particular entre Arsenal e Real Madrid, na última madrugada, o internacional espanhol terá apoiado mal a perna, lesionado-se com gravidade.

O Real Madrid confirma ainda que Asensio será submetido a cirurgia nos próximos dias. O período de paragem não foi mencionado, mas poderá rondar os seis meses.