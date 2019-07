Simeone elogia João Félix, Herrera e Felipe

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, elogiou a prestação de João Félix no seu primeiro amigável da pré-temporada, contra o Numancia, no fim-de-semana. Félix saiu lesionado antes da meia hora de jogo, mas já deixou boas indicações.

Em declarações aos jornalistas após o empate da última madrugada, contra o Chivas, Simeone elogiou as várias contratações do clube no verão, com destaque para Félix, Felipe e Herrera, todos provenientes do futebol português.

"Os minutos do João Félix contra o Numancia foram muito bons. Os novos estão a adaptar-se todos. O Felipe tem crescido, o Lodi está a incoporar aspetos defensivos, o Trippier vai dar-nos muito com a sua experiência. O Herrera trabalha bem, parece um pouco o Saúl, tem visão de espaços e vamos usá-lo no meio-campo", disse.

Apesar dos quase 250 milhões de euros investidos em João Félix, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Felipe, Renan Lodi, Saponjic e Hector Herrera, Simeone diz que o plantel poderá ainda sofrer mais alterações.

"Podem sair jogadores, podem entrar jogadores. Até ao fim do mercado nunca sabes o que pode acontecer. O clube trabalha em função do que está falado há três ou quatro meses", explica.

O Atlético de Madrid tem, no entanto, um saldo positivo de transferências neste mercado, amealhando mais de 300 milhões de euros nas vendas de Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Rodri e Gelson Martins.