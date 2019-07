João Eusébio: "Interesse do FC Porto em Fábio Coentrão já vem da época passada"

O interesse do FC Porto em Fábio Coentrão já vem da época passada. A revelação é feita em Bola Branca por João Eusébio, treinador que trabalhou com o internacional português no Rio Ave.

Para Eusébio, a experiência e o carisma do jogador, que já passou por Benfica, Sporting e Real Madrid, foi fundamental para o interesse do FC Porto na sua contratação.

"O interesse do FC Porto não é de agora, já vem da época passada. O Fábio é um jogador de carisma, de atitude e com experiência e isso pesa para a escolha de um grande clube. Ele reúne o perfil que o FC Porto precisa num atleta e que o treinador aprecia", referiu nesta entrevista.

Ambição no máximo aos 31 anos

João Eusébio, amigo pessoal de Fábio Coentrão, garante que o jogador mantém a ambição aos 31 anos de idade e ainda tem valor para jogar num grande clube.



"Já jogou nos outros dois grandes e continua com ambição, estímulo, motivação e qualidade para continuar a esse nível. Este interesse do Porto não é de agora e o clube terá ponderado muito bem a sua contratação", acrescentou.

Para João Eusébio, que na sua carreira treinou várias equipas da I Liga, Fábio Coentrão é um jogador à imagem do FC Porto de Sérgio Conceição.



"Os requisitos do Sérgio são a atitude, carisma, jogadores que dão tudo pela equipa. O próprio clube em si é a imagem do Fábio. Um clube ganhador, que incute desde cedo, na sua formação, a vontade de ganhar. O Fábio reúne todas estas características. Mas é preciso dizer que não é um jogador apenas de atitude e raça, o Fábio Coentrão tem muita qualidade, tem grande intuição para o jogo e continua com rendimento elevado. Tem valores técnicos, táticos e muita personalidade em campo. O Fábio já jogou no Real Madrid", concluiu.

Coentrão está sem equipa desde que terminou contrato com o Rio Ave. Chegou a viajar até à Grécia para assinar pelo PAOK, mas não chegou a acordo.