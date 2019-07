Júlio Mendes quer fazer jus ao favoritismo e vencer Jeunesse Esch

Júlio Mendes, ainda presidente do Vitória de Guimarães, quer que a equipa vimaranense faça jus ao favoritismo na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, contra o Jeunesse Esch, do Luxemburgo.

"Esperamos vencer. Transportamos a responsabilidade de nos considerarem favoritos, mas temos de ser uma equipa séria, profissional e respeitar um adversário que tem qualidade, defende bem e que pode surpreender", começou por dizer, aos jornalistas, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, à partida para o Luxemburgo.

O representante máximo do clube desvalorizou o facto de jogar a segunda mão da eliminatória em casa, e reiterou o objetivo de alcançar a fase de grupos da prova europeia.

"Ambicionamos lá chegar, porque dá-nos prestígio e encaixe financeiro. Temos um longo percurso pela frente, na segunda e terceira pré-eliminatória, e ainda um "play-off", que terá um grau de dificuldade acrescido", explica.

Forte apoio e despedida vitoriosa

Júlio Mendes espera jogar no Luxemburgo com forte apoio vitoriano, dada a grande presença portuguesa no país: "Esperamos um apoio muito grande de adeptos vitorianos e portugueses. É um país com uma percentagem muito grande de habitantes de origem portuguesa".

A terminar o seu mandato como presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes não esconde que gostaria de despedir-se do clube com uma vitória europeia.

"Gostava de sair de cena com uma vitória. O nosso treinador tudo farão para me darem essa prenda, ao meu diretivo e a todos os adeptos", explicou.

Júlio Mendes anunciou demissão em maio, deixando o cargo que ocupava desde 2011/12. No dia 29, Miguel Pinto Lisboa assumirá funções, depois de ter vencido as eleições no último fim-de-semana. O futuro presidente acompanhará a equipa ao Luxemburgo, como convidado do presidente cessante.

Ivo Vieira leva 20 jogadores para a primeira partida oficial de uma equipa portuguesa na temporada 2019/20. Mikel e João Pedro, reforços, figuram entre os convocados. André Pereira fica em Guimarães, depois de ter assinado recentemente, por empréstimo do FC Porto. Wakaso, Ola John, André André e Aziz também fica de fora por lesão.

O Jeunesse Esch-Vitória de Guimarães, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, joga-se na quinta-feira, às 19h30, no Stade Josy Barthel. Caso ultrapasse o clube luxemburguês, o Vitória defrontará o vencedor da eliminatória entre Ventspils, da Letónia, e Gzira United, em Malta.