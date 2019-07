Póvoa de Varzim. Autarquia chega a acordo para ampliação do hospital

A Câmara de Póvoa de Varzim chegou a acordo com o Ministério da Saúde para a ampliação do centro hospitalar local, num investimento conjunto de cinco milhões de euros. O Anúncio foi feito pelo presidente da autarquia.

O autarca prevê que o concurso para a empreitada seja lançado ainda este ano, para que as obras arranquem no início de 2020. Aires Pereira classifica o momento de "histórico e de grande regozijo para a população".

"É o corolário de um processo longo, mas que foi ao encontro do que sempre defendemos. Deixamos de andar com o 'coração nas mãos' a pensar que podemos perder valências. Pelo contrário, vamos ganhar espaço e poder receber novas especialidades", sublinhou o autarca.

Aires Pereira explicou que o acordo implica a cedência de um edifício contíguo, que pertence à autarquia, que será requalificado para albergar algumas das valências, nomeadamente as consultas externas, permitindo desafogar espaço no edifício principal, onde se situa, por exemplo, o serviço de urgência permanente médico-cirúrgico.

Nesta operação, o Ministério da Saúde avança com uma verba a rondar os 3,5 milhões de euros, cabendo ao município da Póvoa de Varzim investir 1,5 milhões, além da execução do projeto e da cedência das instalações contíguas.

"Será feita a requalificação do edifício das antigas oficinas militares, que pertence à Câmara, e que terá mais um piso, e a construção de uma ligação [tipo ponte] ao edifício do hospital. Com isso, as instalações das consultas externas passam para o edifício contíguo, permitindo ter maiores e melhores condições para a urgência", analisou Aires Pereira.

O protocolo com a tutela será assinado na próxima semana e o autarca acredita que esta seja apenas a primeira de várias intervenções no hospital local para que "os cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) à população tenham melhores condições para os utentes e profissionais".