Jorge Jesus: "Ainda não consegui digerir o golo no Dragão aos 92 minutos"

Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo, ainda não ultrapassou a derrota no Estádio do Dragão, por 2-1, em 2012/13, jogo decidido ao minuto 92, com um golo de Kelvin, e que retirou o título de campeão às águias de Jesus.

Em declarações ao jornal "A Bola", o técnico de 65 anos, passados seis anos, ainda não entende como foi possível o lance ter dado em golo.

"Já perdi um campeonato a dez segundos do fim, isso nunca mais vou esquecer na vida. Eramos praticamente campeões, a dez segundos do fim. Ainda não consegui digerir. Ainda hoje sei os toques todos que o adversário deu na bola. Como é possível ter acontecido", questiona-se.

No entanto, Jesus elege outro pior momento da carreira: o ataque em Alcochete e consequente final da Taça de Portugal, perdida para o Desportivo das Aves.

"O pior foi a final da Taça de Portugal contra o Aves. Todo o conflito, a invasão na Academia e tudo o que se gerou naquela semana. Era uma final da Taça de Portugal importantíssima para o clube. Com todo o respeito pelo Aves, em dez não ganhavam uma, se as coisas fossem normais. Perder aquela final custou-me muito", explica.