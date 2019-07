Jorge Jesus quer fazer história e quebrar jejum de títulos no Flamengo

Jorge Jesus está no Brasil para fazer história. O treinador português quer quebrar o jejum de títulos no Flamengo, que dura desde 2013. Em entrevista ao jornal "A Bola", o técnico quer vencer o Brasileirão, Taça Libertadores e até o Campeonato do Mundo de Clubes, que participará, caso vença a Libertadores.

"É um clube grande, mas que em termos de títulos não tem tido essa grandeza. Quando cheguei, não sabia que a última Libertadores foi em 1981, e que o último campeonato foi em 2009. O último título que o clube ganhou foi, em 2013, a Copa do Brasil. O que me trouxe aqui foram os objetivos desportivos, onde posso conquistar uma Libertadores, um Campeonato do Mundo de Clubes, e o Brasileirão", começou por dizer.

O treinador de 65 anos explica que tinha propostas muito mais aliciantes, do ponto de vista financeiro, algo que irritou o seu agente.

"O meu empresário, o Pini Zahavi, ficou zangado comigo, porque tinha equipas em Inglaterra. Disse que tinha aparecido o Flamengo e que não queria esperar. Ia ganhar dinheiro, mas não aquilo que me interessa na carreira [troféus]. Para não falar das propostas do Egito, do Pyramids. Não há comparação possível entre o que poderia ganhar, e o que vim ganhar aqui".

Reforma em Portugal

Jesus reitera que "não tinha convites em Portugal", mas sabe que vai terminar carreira no campeonato português, não fechando a porta a nenhum clube.

"Ainda me sinto jovem, a minha carreira ainda tem mais uns quantos anos. Penso que vou terminar em Portugal. Tudo está em aberto em Portugal. Quando quiser treinar um clube lá, ache que tenho capacidade e as pessoas me queiram", diz.