Perin pode não voltar ao Benfica

O Benfica terá desistido da contratação de Mattia Perin, segundo escreve o jornal "A Bola".

Depois de Benfica e Juventus terem acordado que o guarda-redes italiano chegaria à Luz, em janeiro, depois de recuperar da lesão no ombro que não permitiu que o guardião passasse nos exames médicos, o Benfica terá decidido cancelar o negócio, partindo para a busca de outro guarda-redes.

Perin iria custar 15 milhões de euros aos cofres do Benfica, que agora procurará outro guarda-redes, com olhos postos em nomes como Simon Mignolet, do Liverpool, Robin Olsen, da Roma, Gerónimo Rulli, da Real Sociedad, e Keylor Navas, do Real Madrid.

O guarda-redes de 26 anos esteve em Lisboa na última quinta-feira para assinar contrato com o Benfica, mas acabou por chumbar os exames médicos, por revelar uma lesão no ombro, com "um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de quatro meses".

De resto, Perin tem um longo historial de lesões, tais como roturas de ligamentos nos dois joelhos. A primeira foi em 2016 e a segunda em 2017.