Número de desempregados quebra barreira das 300 mil pessoas

Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram que pela primeira vez em mais de 27 anos, o desemprego registado ficou abaixo das 300 mil pessoas.

O número de inscritos nos serviços de emprego em junho desceu para as 298,2 mil pessoas.

É preciso recuar a dezembro de 1991, altura em que se registaram 296,6 mil desempregados inscritos, para encontrar um número mais baixo, segundo o comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social divulgado esta quarta-feira.



Olhando só para Portugal Continental, o desemprego registado atinge 280 mil pessoas, o nível mais baixo em pelo menos 30 anos, destaca o Governo.



de acordo com a mesma nota, o mesmo acontece na região Centro (40,8 mil desempregados), do Alentejo (13,5 mil) e da região de Lisboa e Vale do Tejo (88,9 mil), onde o desemprego registado alcançou também os níveis mais baixos de que há registo. No Norte (124,9 mil desempregados) o desemprego recuou para o patamar mais baixo em 17 anos, sendo que o desemprego registado no Algarve (7,9 mil) está em níveis comparáveis aos observados no início dos anos 2000.



Já o desemprego jovem baixou para as 27,7 mil pessoas, com uma redução homóloga de 12,2% (-3,8 mil pessoas).

O desemprego de longa duração baixou para as 134,9 mil pessoas, menos 17,1% do que no mesmo mês do ano passado (-27,9 mil).