Jorge Jesus, Almada e Coentrão nas manchetes

Jorge Jesus, Thiago Almada e Fábio Coentrão dividem protagonismo nas manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

O jornal "A Bola" faz capa com uma entrevista exclusiva a Jorge Jesus, no dia em que o técnico do Flamengo celebra 65 anos de idade.

Já "O Jogo" dá conta do interesse real dos dragões em Fábio Coentrão, que "tem um pé no FC Porto". O interesse do Eintracht Frankfurt no empréstimo de Diogo Queirós é também destaque,

O "Record" garante que o negócio de empréstimo de Thiago Almada para o Sporting está fechado. O Manchester City contratará o médio e emprestará o jogador aos leões por duas temporadas.

A insistência do Flamengo em Luiz Phellype, a queda do negócio de Mattia Perin e o interesse de vários clubes em Diogo Leite são outros destaques das manchetes dos diários desportivos portugueses.