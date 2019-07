Eduardo Cabrita segundo em Setúbal e Matos Fernandes terceiro no Porto nas listas do PS

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é o segundo na lista de candidatos a deputados do PS no círculo de Setúbal, enquanto o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ocupa a terceira posição no Porto. Os nomes destes dois membros do Governo constam das listas definitivas de candidatos socialistas às próximas eleições legislativas e foram esta terça-feira votadas em reunião da Comissão Política Nacional do PS.

No seu conjunto, as listas definitivas votadas apresentam poucas novidades face ao que tem sido divulgado ao longo dos últimos dias.

No caso de Lisboa, a novidade foi o facto de a deputada e constitucionalista Isabel Moreira, que ainda na terça-feira à noite se encontrava na 23.ª posição, ocupar agora o 16º lugar, uma subida de última hora de sete lugares.

A lista de Setúbal, uma das que faltava saber na totalidade, é liderada pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, seguindo-se Eduardo Cabrita em segundo, a deputada Eurídice Pereira em terceiro e o secretário de Estado da Energia João Galamba em quarto. O secretário de Estado Adjunto do ministro das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, está na quinta posição em Setúbal, estando a deputada Catarina Marcelino em sexto e a porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos, em sétimo.

Em relação ao Porto, depois do cabeça de lista, que é o professor universitário e deputado Alexandre Quintanilha, e da investigadora Rosário Gamboa, que está em segundo lugar, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que se filiou recentemente no PS, aparece na terceira posição. Ainda quanto à lista do Porto, em quarto lugar está a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e na quinta posição o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Sónia Fertuzinhos confirmada pelo PS como cabeça de lista em Braga

A deputada socialista Sónia Fertuzinhos vai encabeçar a lista do PS pelo círculo eleitoral de Braga nas próximas eleições legislativas. Por problemas com a lista saída da Federação de Braga dos socialistas, o processo de escolha de deputados acabou por ser avocado para esta terça-feira em Comissão Política do PS.

Após Sónia Fertuzinhos, a lista de Braga apresenta em segundo lugar o secretário de Estado José Mendes e a líder da Juventude Socialista, Maria Begonha, em terceiro. O presidente da Federação, Joaquim Barreto, surge na quarta posição. O secretário nacional do PS para a Organização, Hugo Pires, vai em quinto lugar na lista deste distrito, tendo sido indicado pela quota do secretário-geral do PS, António Costa.

Pelos estatutos do PS, as federações escolhem dois terços dos nomes em cada lista, cabendo o restante terço ao secretário-geral do partido.

No círculo eleitoral de Braga, nas eleições legislativas de 2015, o PS elegeu oito deputados e parte para as eleições de outubro próximo com a expectativa de conseguir no mínimo nove mandatos.

Em outro processo que foi polémico no PS, o da Guarda, após a cabeça de lista, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, surge o deputado Santinho Pacheco e já não o demissionário presidente desta federação, Pedro Fonseca.