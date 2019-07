André Silva terá falhado exames médicos no Mónaco

A transferência de André Silva para o Mónaco está em risco, depois do ponta-de-lança português alegadamente ter falhado os exames médicos no clube monegásco, segundo o "Gazzetta Dello Sport".

André Silva, de 23 anos, falhou o final da última temporada no Sevilha e a fase final da Liga das Nações devido a problemas físicos. De acordo com o jornal espanhol, o avançado foi diagnosticado com um problema no tendão de Aquiles.

O jornal italiano escreve que esta poderá, no entanto, não ser a verdadeira razão para a queda do negócio. O jornal "La Reppublica" escreve que o português não chegou a acordo contratual com o Mónaco.

André Silva estava prestes a desvincular-se do AC Milan, em definitivo, a troco de 30 milhões de euros.

O avançado de 23 anos esteve emprestado ao Sevilha na última temporada, onde apontou 11 golos em 40 jogos. No AC Milan, em 2017/18, apontou 10 golos.