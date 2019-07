FC Porto regressa ao trabalho com dois lesionados

O FC Porto voltou ao trabalho, depois de um dia de folga, com dois nomes no boletim clínico.

No penúltimo dia de estágio no Algarve, em Lagos, os dragões treinaram sem Loum, que fez tratamento e ginásio, e Soares, que realizou treino condicionado.

A equipa de Sérgio Conceição prepara o último jogo de preparação da pré-temporada, no sábado, no Estádio do Dragão, frente ao Mónaco, jogo de apresentação aos adeptos.