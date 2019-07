Bruma marca na estreia pelo PSV

Bruma marcou na sua estreia oficial pelo PSV Eindhoven, numa vitória épica da equipa holandesa, em casa, por 3-2, frente ao Basileia, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O extremo português estreou-se em partidas oficiais pelo novo clube, com a camisola 7, e não tardou em fazer estragos. Aos 14 minutos, aproveitou a defesa incompleta do guarda-redes do Basileia para fazer o primeiro.

O Basileia virou o resultado, por Ajeti, aos 45 minutos, e Alderete, aos 79 minutos.

Já sem Bruma em campo, substituído aos 77 minutos por Gakpo, o PSV deu a volta ao resultado em cima do minuto 90. Lammers empatou o jogo, aos 89 minutos, e Malen deu a vitória, aos 93'.

Ivo Pinto titular

Nas outras partidas da noite, Ivo Pinto, de regresso ao Dínamo de Zagreb, foi titular na vitória por 2-0, na Geórgia, em casa do Saburtalo Tbilisi.

O Copenhaga foi ao País de Gales vencer por 2-0 o The New Saints, enquanto que o APOEL, do Chipre, venceu em casa do Sutjeska, por 1-0.