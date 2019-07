Liga revela horários da primeira jornada

A Liga de Clubes revelou as datas e horas para a primeira jornada da I Liga, pouco depois do Paços de Ferreira ter revelado o horário da partida frente ao Benfica.

FC Porto e Benfica jogarão no mesmo dia, no sábado. Dragões vão até Barcelos defrontar o Gil Vicente, que regressa à I Liga, às 19h00. Benfica recebe o Paços de Ferreira às 21h30.

Ainda no sábado, o dia arranca às 14h30, nos Açores, com o Santa Clara-Famalicão.

No entanto, a jornada abre na sexta-feira, e cabe ao Portimonense e Belenenses abrirem as hostilidades, às 20h30, no Algarve.

No domingo, mais quatro partidas. O Boavista recebe o Desportivo das Aves, às 16h00, seguido da partida entre Marítimo e Sporting, às 18h30. Rio Ave-Vitória de Guimarães está marcado para as 20h30, e o Braga-Moreirense joga-se às 21h00.

A jornada encerra na segunda-feira, com o Vitória de Setúbal-Tondela, às 20h15.