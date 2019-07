Joaquín aprova Félix no Atlético de Madrid, mas pede paciência na adaptação

Joaquín, lenda do Bétis de Sevilha, aprova a contratação de João Félix pelo Atlético de Madrid. O avançado reconhece os números exagerados da transferência, e pede um período de adaptação para o jovem português de 19 anos.

"Não é fácil, quando és tão jovem e tens uma transferência tão grande, com valores tão exagerados, porque é assim que está o mercado. Vai sentir a exigência do que pagaram por ele, mas vão ter paciência com ele. É muito jovem, vai adaptar-se à equipa e à liga, e vai ganhar confiança e protagonismo. É um futebolista de futuro para o Atlético de Madrid", disse, em entrevista à "Eleven Sports".

Félix deixou o Benfica pela cláusula de rescisão, por 126 milhões de euros, e será adversário do Bétis de Sevilha, onde joga outro compatriota, William Carvalho, muito elogiado pelo colega de equipa.

"É um jogador diferente, tecnicamente muito bom. Deu-nos coisas muito importantes e esperamos o mesmo este ano. É internacional e adaptou-se na perfeição à equipa", rematou.