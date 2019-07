Novo avião da TAP “batizado” com o nome do mestre Carlos Paredes

A cerimónia de batismo do novo Airbus A320neo, que integra a frota do Médio Curso da Companhia, realizou-se num dos hangares da TAP, em Lisboa.

A homenagem aconteceu no dia em que se assinalam os 15 anos da morte do compositor e contou com uma atuação especial de Luísa Amaro, viúva do guitarrista, e a presença da família.

“A relação de Carlos Paredes com a TAP é antiga. No ano de 1990, no âmbito das comemorações do 45º aniversário da companhia, o guitarrista dedicou mesmo o álbum "Asas sobre o Mundo" à TAP. O disco inclui duas composições exclusivas para a TAP: ‘Asas sobre o Mundo’ e ‘Asas da Saudade’”, refere a companhia em comunicado.

O primeiro voo de “Carlos Paredes” será o TP1272 desta quarta-feira, que partirá de Lisboa às 08h05 e terá como destino Viena de Áustria.