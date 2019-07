O jogo de apresentação aos sócios do FC Porto, frente ao Mónaco, está esgotado, anunciou o clube azul e branco nas redes sociais.



O plantel começa a ser apresentado a partir das 17h30, com a abertura das portas do Estádio do Dragão marcada para as 16h00.

O pontapé de saída está marcado para as 19h00.