Bruno Lage quer aproveitar "base de trabalho do ano passado" para repetir conquistas

Bruno Lage, treinador do Benfica, quer repetir os feitos da última temporada, aproveitando a base de trabalho que se manteve. Em declarações após o treino da equipa encarnada nos Estados Unidos da América, o técnico destaca o trabalho da pré-temporada.

"O objetivo é aproximarmo-nos da qualidade que mostramos no ano passado. Temos uma base do ano passado, queremos passar aos mais novos e relembrar os mais velhos aquilo que fizemos no ano passado", começou por dizer.

O técnico das águias diz que todos os jogadores vão ter oportunidade de lutar por um lugar na equipa: "Queremos um plantel curto, competitivo e todos com oportunidade de lutar por um lugar na equipa".

Ainda assim, Lage reconhece que terá de reduzir o longo grupo de trabalho da pré-temporada.

"São momentos de avaliação e reflexão. Depois de cada jogo, vaos percebendo a forma de crescer enquanto equipa. O rendimento vai reduzindo as dores de cabeça. Vamos chegando a conclusões para chegarmos à época com o melhor 11, os melhores jogadores", explica.

Saídas são motivo de "orgulho"

João Félix rumou ao Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, e tem vários jogadores a ser cobiçados por grandes clubes europeus. Para Bruno Lage, o interesse é um motivo de orgulho para o trabalho da equipa.

"É sinal que temos jogadores que são cobiçados, é um orgulho, quer para o jogador, como para a equipa, mas cabe-nos segurar as mais-valias", rematou.