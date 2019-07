Viviano: "Nunca tive a hipótese de jogar no Sporting"

Emiliano Viviano está novamente fora das opções do Sporting para esta temporada e está descontente com as decisões da direção do Sporting.

"No ano passado, depois de me comprarem, o clube mudou completamente. Talvez eles quisessem desassociar-se do tinha sido feito antes. Nunca tive a hipótese de jogar. Mas não há nada a fazer", disse, em entrevista ao "TuttoMercatoWeb".

Viviano foi contratado à Sampdoria, e estava na "pole position" para ser o guarda-redes titular dos leões na última temporada. O internacional italiano chegou a estar escalado para o primeiro onze oficial da temporada, no reduto do Moreirense, na primeira jornada.

O italiano lesionou-se durante o aquecimento, não jogou, e não somou qualquer minuto com a camisola do Sporting. Em janeiro, foi emprestado à SPAL, onde fez 17 partidas. Viviano tem mais uma temporada de contrato com os leões.