Trapp é a melhor escolha para o FC Porto, defende Rui Almeida

Rui Almeida, treinador português no Caen, acredita que Kevin Trapp é a melhor escolha para a baliza do FC Porto.

Em declarações a Bola Branca, o técnico de 49 anos começa por defender que Trapp é um guardião acima da média, em termos desportivos, que se adaptaria bem aos dragões e ao futebol português.



"Na dimensão desportiva, sem dúvida nenhuma que se adaptaria bem. Toda a parte humana, já não sei. Saíndo o Casillas, o FC Porto procurará um guarda-redes de alto nível. Trapp tem uma ótima leitura de jogo, pelo que reparei sempre nele. Bom jogo de pés e boa comunicação. Pessoalmente, gosto muito deste perfil de guarda-redes", assegura Rui Almeida.

O treinador português prepara a estreia pelo Caen, na segunda divisão, sexta-feira, na casa do Sochaux.

"Vamos fazer tudo para arrancar bem no campeonato. Em todos os países, em todos os clubes, há sempre uma pequena ansiedade. Todos os clubes querem começar bem e nós também queremos começar bem, porque temos ambições fortes na Liga e é isso que vamos tentar fazer", disse.

Rui Almeida contratou Arnold, ex-Vitória de Setúbal, e revela que pode voltar a reforçar-se no campeonato português. "O que tentámos não foi possível, vamos ver se até ao fim do mercado conseguimos algum compatriota", termina o antigo treinador do Troyes, que está esta época acompanhado pelos adjuntos Alexandre e Gabriel Santos.