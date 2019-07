Flamengo de Jorge Jesus contrata Filipe Luís

O Flamengo confirmou, esta terça-feira, a contratação de Filipe Luís, lateral-esquerdo proveniente do Atlético de Madrid. Um reforço sonante para Jorge Jesus.

O internacional brasileiro, de 33 anos, chega ao Maracanã como jogador livre, após ter terminado contrato com os "colchoneros". Pelo Flamengo, comprometeu-se por duas épocas e meia, até dezembro de 2021.

"Sentimento que passa de pai para filho, de avô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão", escreveu Filipe Luís, em publicação no Twitter, como legenda para uma fotografia em que surge ao lado do avô, com uma camisola do Flamengo vestida.