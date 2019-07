Gastão Elias nos oitavos de final do Challenger de Tampere

O tenista português Gastão Elias garantiu, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos de final do Challenger de Tampere, na Finlândia.

O número seis nacional, 322.º do "ranking" ATP, operou uma grande reviravolta frente ao equatoriano Roberto Quiroz, que defendia o estatuto de 10.ª cabeça de série do torneio. O número 231 da hierarquia mundial venceu o primeiro set, no "tie break", mas depois, Elias deu a volta, com duplo 6-3. No final, o português venceu em três sets, pelos parciais de 6(8)-7, 6-3 e 6-3, ao cabo de 2h50.

Nos "oitavos" do torneio finlandês, que se disputa em terra batida, Gastão Elias vai medir forças com outro cabeça de série, desta feita o quinto. Trata-se do esloveno Blaz Rola, número 161 do mundo.

Ainda na segunda ronda, com duelos marcados para quarta-feira, estão os também portugueses Pedro Sousa, número dois nacional e 113.º do mundo (além de primeiro cabeça de série), e Gonçalo Oliveira, número quatro português e 252.º ATP. Sousa defronta o russo Alexander Zhurbin, 449.º do mundo, e Olveira tem pela frente o belga Jeroen Vanneste, 465.º.