“Bohemian Rhapsody”, dos Queen, já tocou mil milhões de vezes no YouTube

O tema “Bohemian Rhapsody”, um dos hinos dos Queen, é o primeiro vídeo anterior a 1990 a ultrapassar a marca das mil milhões de visualizações no YouTube.



O vídeo publicado a 1 de agosto de 2008 foi visto por cerca de um em cada oito habitantes do planeta Terra e continua a inspirar fãs em todo o mundo.

O single “Bohemian Rhapsody”, retirado do álbum marcante da banda intitulado ‘A Night At The Opera’, foi editado em 1975 e é considerado um dos primeiros vídeos promocionais de música.

Os Queen andam em digressão pelos Estados Unidos. O guitarrista Brian May mostra-se honrado por “Bohemian Rhapsody” “atingir o marco das mil milhões de visualizações no YouTube”.

Para comemorar a marca histórica, o grupo britânico disponibilizou uma nova versão HD remasterizada do vídeo de “Bohemian Rhapsody”.

A banda anuncia, também, o lançamento de “You Are The Champions”, uma nova campanha que vai dar aos fãs uma oportunidade exclusiva de se tornarem parte da história do Queen, com um papel principal em três vídeos completamente novos criados pelos utilizadores de três das faixas mais populares da banda.

Nesta campanha, músicos, cantores, e instrumentistas terão a oportunidade de representar "Bohemian Rhapsody". Os dançarinos poderão interpretar com os seus próprios estilos a música "Don't Stop Me Now" e os artistas visuais terão a oportunidade de criar um design para qualquer palavra ou frase da letra do hit "A Kind of Magic".

“Queremos agradecer a todos e comemorar com os nossos fãs este feito maravilhoso criando três novos vídeos com as nossas músicas e com os nossos fãs! Independentemente de ser músico, cantor, dançarino, visite o site www.youarethechampions.com para obter mais informações. Encontramo-nos algures por essa estrada fora", refere Brian May.