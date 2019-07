Marítimo contrata internacional japonês para o ataque

O Marítimo anunciou a contratação do internacional japonês Daizen Maeda.

O extremo, de 21 anos, que também pode ser ponta-de-lança, aterra na Madeira por empréstimo do Matsumoto Yamaga, clube que milita na I Liga japonesa, a J-League, e pelo qual marcou 10 golos em 56 jogos.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, explicou que a contratação de Maeda se integra numa estratégia que visa "fortalecer o nome do Marítimo fora da região".

"[Japão] é um mercado em que já estivemos, no qual nos demos bem e em que queremos continuar a fazer crescer a marca Marítimo", explicou, a propósito da apresentação do internacional japonês, que esteve na Copa América e que escolheu o Marítimo apesar de ter propostas com condições financeiras "melhores" e, por isso, "tem tudo para vencer".