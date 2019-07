É oficial, Lopetegui "desvia" Gudelj do Sporting

Nemanja Gudelj rumou ao Sevilha, em vez do Sporting, a que esteve emprestado, pelos chineses do Guangzhou Evergrande, na última época.

No site oficial, o clube espanhol anunciou a contratação do médio internacional sérvio, de 27 anos, para as próximas quatro temporadas, isto é, até ao final de junho de 2023. Gudelj chega a Sevilha como jogador livre, depois de se ter desvinculado do Guanzhou Evergrande.

Na última época, Gudelj realizou 43 jogos e marcou um golo pelo Sporting. Os leões tentaram mantê-lo, mas não chegaram a acordo.

Na conferência de imprensa de apresentação como reforço do Sevilha, Gudelj assumiu que, quando soube do interesse andaluz, não hesitou.

"Quando Monchi [diretor desportivo do Sevilha] me telefonou, disse ao meu representante que só queria ir para o Sevilha, porque é um clube muito grande. Vou dar o máximo", garantiu o internacional pela Sérvia.

Gudelj confessou estar "muito feliz" por estar às ordens de Julen Lopetegui, após um "processo duro" de negociações. "Não é fácil negociar com os chineses, mas acabou tudo bem", regozijou o médio.

Nemanja gudelj é o 10.º reforço do Sevilha para esta época. Lopetegui já recebeu Reguilón (Real Madrid), Jules Koundé (Bordéus, de Paulo Sousa), Diego Carlos (Nantes), Joan Jordán (Eibar), Fernando (Galatasaray, ex-FC Porto), Lucas Ocampos (Marselha, de André Villas-Boas), Munas Dabbur (Salzburgo), Luuk de Jong (PSV Eindhoven) e Óliver Torres (FC Porto).