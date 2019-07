Famalicão reforça-se com central brasileiro

O Famalicão continua muito ativo no mercado e, esta terça-feira, anunciou a contratação de Riccieli, central brasileiro proveniente do Mirassol, do Campeonato Paulista.

Riccieli, de 20 anos, assinou contrato com o clube recém promovido à I Liga válido para as próximas cinco temporadas. Citado pelo site oficial do Famalicão, assume estar "feliz por se juntar a uma equipa que tem projetado vários jovens" e que lhe permite "jogar no futebol europeu".

O Famalicão informa que Riccieli já está integrado no grupo que trabalha às ordens de João Pedro Sousa.