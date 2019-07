Vitória de Setúbal contrata português da Juventus

O Vitória de Setúbal anunciou, esta terça-feira, a contratação de João Serrão, central português que estava na Juventus.

O defesa, de 19 anos, terminava contrato com os italianos no final de junho, pelo que chega ao Bonfim a custo zero. O Vitória não avançou com quaisquer detalhes sobre a transferência do jogador.

João Serrão fez grande parte da formação no FC Porto, antes de rumar aos sub-17 da Juventus. Aí ficou durante três época, embora com poucos jogos realizados, e agora ruma ao Vitória de Setúbal.