Laureta: "Liga Europa é importantíssima para o futuro do Vitória de Guimarães"

O favoritismo não vence jogos e Laureta, antigo jogador do Vitória de Guimarães, adverte jogadores e equipa técnica para a importância de não concederem facilidades na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, em que, frente aos luxemburgueses do Jeunesse Esch, o emblema português se apresenta como favorito.

“A experiência diz-nos isso [que o Vitória é favorito], mas é necessário termos bastante atenção, com a agravante de o Vitória e o seus jogadores, ultimamente, não serem presença assídua [nas provas da UEFA]”, lembra Laureta, em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador vitoriano reforça que “há sempre um nervoso miudinho que obriga a trabalhar com tranquilidade, com a equipa focada, sem olhar ao emblema que está do outro lado, porque entrar na fase de grupos é importantíssimo para o futuro” do Vitória de Guimarães.

É necessário reforçar o ataque

O antigo lateral-esquerdo do Vitória considera que o ato eleitoral do passado fim-de-semana, do qual Miguel Pinto Lisboa saiu como 23.º presidente do clube, aumentou as expectativas para a nova época.

Laureta acredita que a nova direção “irá proceder a reajustamentos no plantel, sobretudo no ataque”, em que aponta “algumas carências”. Laureta reconhece, porém, que Mikel Agu e André Pereira – dois reforços anunciados nos últimos dias – são “dois jogadores importantíssimos para começar bem uma época que vai ser muito exigente”.

Na mesma entrevista à Renascença, poucos dias depois de os sócios do Vitória terem eleito o sucessor de Júlio Mendes, Laureta pede “bom senso a todos vitorianos”, na medida em que “há alguns que até parece que não o são, porque fazem mal, não às pessoas, mas ao clube”.