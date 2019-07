António Simões: "É preciso dar confiança a Vlachodimos"

O Benfica está no mercado por um guarda-redes e os nomes apontados são vários, mas António Simões acredita que "é preciso dar confiança a Vlachodimos", que foi decisivo para a reconquista do campeonato.

Depois de falhada a contratação de Matia Perin, da Juventus, o jornal "A Bola" fala, esta terça-feira, das possibilidades Simon Mignolet, internacional belga do Liverpool, Robin Olsen, internacional sueco que está na Roma, e Gerónimo Rulli, argentino ligado à Real Sociedade.

Em entrevista a Bola Branca, António Simões diz que "é preciso ter cuidado" na forma como o clube da Luz está a tentar contratar um guarda-redes, recordando que Vlachodimos foi importante na conquista do campeonato da época passada. A antiga glória do Benfica reconhece que "é preciso um segundo guarda-redes de qualidade", mas sublinha que as águias devem "evitar problemas desnecessários".

"É preciso ter atenção, porque está lá um guarda-redes, que ajudou o Benfica a ser campeão na época passada. Antes de ir buscar alguém, é preciso transmitir confiança ao que já temos. Tem de ser tão evidente que o novo colega é muito melhor, ou então vão com certeza criar-se problemas desnecessários", sustenta o antigo avançado.