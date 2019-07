Rafael Camacho recusou o Benfica para poder regressar ao Sporting

Rafael Camacho confirma que o Benfica tentou contratá-lo. Contudo, o coração falou mais alto, como conta ao jornal "O Jogo", e o extremo optou por regressar ao Sporting, clube em que deu os primeiros passos.

"Houve interesse do Benfica, assim como houve interesse de outros clubes, mas eu cresci no Sporting, que é o clube que amo. Disse sempre: se tivesse de voltar a Portugal, seria para jogar no Sporting", explica Camacho. Dito e feito - o português deixou o Liverpool e rumou a Alvalade: "É muito bom estar de volta, onde tudo começou."

Rafael Camacho conta como teve oportunidade de voltar ao Sporting em janeiro, por empréstimo, mas Jurgen Klopp e o Liverpool contavam com ele e a transferência não se concretizou. Foi preciso esperar pelo verão para o extremo, de 19 anos, vestir de verde e branco, desta feita em definitivo. E com selo de aprovação do próprio Klopp.

"Voltei a falar com ele [Klopp]. Disse-lhe que queria voltar [ao Sporting] para crescer como profissional e ele disse-me que era uma boa ideia, que seria o melhor clube para onde podia ir e que, se trabalhasse, iria ter a minha oportunidade", revela o internacional português de sub-20.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, "teve um papel muito importante" no regresso de Rafael Camacho. Nesta segunda passagem, por cinco épocas, o extremo usa o "7", do ídolo Cristiano Ronaldo.