EUA. Novas regras vão permitir deportações mais rápidas de imigrantes

Entraram em vigor as novas regras para deportações de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. De acordo com a nova legislação, as autoridades podem prender e deportar de forma imediata os imigrantes que não tenham como provar que estão no país há mais de dois anos.



Até agora, as deportações imediatas só podiam acontecer quando os suspeitos de imigração ilegal fossem detidos em zonas fronteiriças (sobretudo na fronteira com o México) e que estivessem nos Estados Unidos há menos de duas semanas.

As novas regras preveem também que deixe de ser necessária uma audiência perante um tribunal.

A medida está a ser contestada por vários grupos ligados à defesa dos direitos dos imigrantes que estimam que as novas leis tenham impacto direto em milhares de pessoas.

O Departamento de Segurança Interna admite que pessoas com problemas graves de saúde ou com ligações sólidas aos Estados Unidos podem escapar às novas regras.

De acordo com um centro de estudos norte-americano, Pew Research Center, há 10 milhões e meio de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos e que, em média, um imigrante adulto está 15 anos de forma ilegal no país.