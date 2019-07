Braga contrata Cajú à antiga "casa da mãe Joana"

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Cajú ao Santos. Uma transferência cuja história atingiu o pico de mediatismo quando os brasileiros deram nega pública aos portugueses pelo jogador, argumentando que "o Santos já não é a casa da mãe Joana". Mesmo não sendo, a verdade é que Cajú foi mesmo parar ao Braga.

O lateral-esquerdo, de 24 anos, internacional jovem pelo Brasil, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2023. Na época passada, Cajú esteve emprestado ao APOEL, do Chipre, tendo realizado 32 jogos e marcado um golo. O Braga não revela os detalhes do negócio, mas na altura em que rejeitou a proposta dos arsenalistas, o Santos pedia um milhão de euros, mais 30% dos direitos económicos.

“Estou muito feliz por estar aqui. A cidade é maravilhosa. Este primeiro contacto faz-me sentir que vai ser um lugar de grande sucesso para mim e para a equipa”, afirmou Cajú, em declarações aos canais oficiais do Sporting de Braga. O defesa vai "dar o [seu] melhor" para "ajudar a trazer grandes conquistas para o clube e para todos os adeptos".