"Mesmo com a preparação mais atrasada, FC Porto é favorito diante do Krasnodar"

O Krasnodar, da Rússia, é um adversário difícil, mas que pode ser ultrapassado pelo FC Porto. Garantia dada a Bola Branca por Márcio Abreu, jogador português que representou os russos por três temporadas.



"O FC Porto é favorito, mas o Krasnodar já tem dois jogos no campeonato e algum ritmo que pode criar dificuldades ao Porto. Sérgio Conceição está a testar jogadores novos. As duas equipas têm qualidade mas, mesmo com a preparação mais atrasada, o Porto é favorito. E é importante jogar o primeiro jogo na Rússia", refere o médio.

Márcio Abreu antecipa o ambiente da primeira mão, marcada para Krasnodar. Os adeptos são muito dedicados à equipa e existe aposta forte do presidente para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões:



"Têm feito uma carreira muito bonita nos últimos anos. Quando eu ainda lá estava, o presidente já queria apostar forte na Champions, era o sonho dele, e assim continua. Ele vai a quase todos os treinos, é uma pessoa espetacular que está sempre com os jogadores. Os adeptos apoiam muito, viajam com a equipa. É uma formação a ter em conta."

Boas memórias de e do Krasnodar



Nesta entrevista a Bola Branca, percebe-se que Márcio Abreu tem um carinho muito especial pelo Krasnodar, onde jogou entre 2011 e 2014:

"Estive lá três anos e meio e fui sempre muito acarinhado. A única mágoa é que, no último jogo que fiz lá, perdemos a final da Taça da Rússia nos penáltis com o Rostov. Depois, não me renovaram o contrato, mas não fiquei chateado, compreendi a decisão deles. Queriam apostar em jogadores novos e eu estava a ocupar uma vaga de estrangeiro."

De qualquer forma, Márcio Abreu, que atualmente representa o 1.º de Maio, garante que o trataram "sempre bem, com muito carinho".

"Foram das melhores temporadas da minha carreira, fiz grandes jogos. Vou ver estes dois jogos com muita atenção e quero assistir ao vivo a um deles, ou no Porto ou na Rússia", conclui o médio, de 39 anos.

O FC Porto continua no Algarve, a preparar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos russos do Krasnodar. Os dois jogos estão marcados para 7 e 13 de agosto, primeiro na Rússia e depois no Dragão.