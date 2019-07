Campeão do mundo de judo é português e luta pelo Europeu

“Comecei a praticar a modalidade muito cedo, por opção dos meus pais porque havia um clube de judo perto de minha casa. Sempre gostei muito da modalidade. Comecei a competir em pequenas provas com clubes da zona e depois as coisas foram evoluindo. Fui aos campeonatos nacionais e cheguei a atleta olímpico. Fiquei em novo lugar em Los Angeles em 1984 e fiz ainda mais dois percursos olímpicos, Seul 88 e Barcelona 92”, refere, em entrevista a Bola Branca .

Em 2018, tornou-se no primeiro português a conquistar o mundial de Judo de Veteranos, no México. A partir de quarta-feira, nas Ilhas Canárias, participa no Campeonato Europeu 2019, nas Ilhas Canárias.

Agora com 56 anos, pratica judo desde os seis anos de idade. A ligação à modalidade dura há meio século. Desde os 19 anos que dá aulas de judo no Ginásio Clube Português, em Lisboa.

O assalto ao europeu depois do título mundial

Com uma ligação de meio século à modalidade, João Neves dá aulas de Judo no Ginásio Clube Português desde os 19 anos. A partir dos 35 anos, começa a idade de veteranos e há vários escalões etários.

“No Europeu de 2018, fiquei em terceiro lugar, em Glasgow. Depois, fui ao Mundial no México e ganhei. Este ano, vou tentar conquistar o europeu. Estou a trabalhar para isso”, afirma, com confiança.

Depois do Europeu, ainda não é certa a presença no Mundial em Marrocos, no próximo mês de Outubro: “Está dependente dos apoios. O escalão de veteranos não tem apoios nem da Federação nem do Estado. É tudo suportado por mim e as despesas são enormes."