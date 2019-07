Rio Ave contrata avançado com mais seguidores no Instagram que Benfica, Porto ou Sporting

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação de Mehdi Taremi, internacional iraniano proveniente do Al-Gahrafa, do Catar.

O avançado, de 27 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até 2021. Mehdi já foi eleito duas vezes o melhor jogador do Irão e, além do potencial desportivo - na última época, marcou nove golos e fez quatro assistências em 23 jogos -, pode trazer grande visibilidade internacional ao Rio Ave: tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, mais que Benfica, FC Porto ou Sporting.

Mehdi Taremi tem 38 internacionalizações pelo Irão, com 15 golos marcados, tendo feito três jogos no Mundial 2018, ao comando de Carlos Queiroz. Além de ponta-de-lança, pode jogar a médio-ofensivo.