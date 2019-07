Bétis oficializa Fékir e brinca com quem não acreditou

O Bétis oficializou a contratação de Nabil Fékir ao Olympique de Lyon, uma das "bombas" do mercado. No ano passado, os franceses chegaram a rejeitar 60 milhões de euros pelo campeão do mundo de 2018.

É o Lyon que revela os detalhes do negócio: o Bétis paga 19,75 milhões de euros por Fékir, de 26 anos, e pode pagar mais 10 milhões em objetivos. O Lyon fica com 20% do lucro de uma futura transferência do ex-capitão, que assinou contrato com o Bétis por quatro temporadas, até 2023. Fékir sai mais "barato" porque terminava contrato no final da época.

No Twitter, após a oficialização da transferência, o Bétis aproveitou para "brincar" com aqueles que não acreditaram que Fékir seria "verdiblanco".

Um utilizador tinha dito que, se o Bétis, contratasse Fékir, sortearia 3.00 euros entre todos os que fizessem "retweet". "Um pouco de seriedade", pediu na altura. O Bétis questiona, agora, quando se realiza o sorteio.

Outro assegurou, quando os rumores da transferência começaram, que se Fékir reforçasse o Betís, deixaria de ver futebol até morrer. O Bétis deseja-lhe que desfrute "dos domingos de pesca e caminhadas".

No pacote da transferência de Nabil Fékir para o Bétis, segue, também, o irmão mais novo do médio ofensivo, Yassin Fékir. Este tem 22 anos de idade e é extremo, e o Lyon fica com 50% de uma futura transferência.