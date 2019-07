Carrillo deixa o Benfica em definitivo

André Carrillo já não é jogador do Benfica. O extremo peruano, de 28 anos, rumou, em definitivo, ao Al Hilal, da Arábia Saudita, clube a que tinha estado emprestado na segunda metade da temporada passada.

Foi nas redes sociais que o Al Hilal oficializou a contratação de Carrillo, que assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Carillo chegou a Portugal, proveniente dos peruanos do Alianza Lima, por via do Sporting, cm que fez quatro épocas de bom nível. Contudo, na quinta, quando terminava contrato, comprometeu-se para a temporada seguinte com o Benfica e foi encostado. Na época de estreia pelo Benfica, "La Culebra" teve dificuldades em impor-se, mas ainda fez 32 jogos e três golos. Na temporada seguinte, contudo, foi emprestado ao Watford.

Em Inglaterra, o extremo marcou dois golos em 30 jogos e o Watford optou por não exercer a opção de compra. Depois disso, Carrillo foi cedido ao Hilal, com que se destacou, e agora continua, em definitivo.