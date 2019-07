Criança em estado grave depois de ter sido sugada por tubo da piscina

Uma criança de seis anos foi esta segunda-feira, ao final da tarde, transportada em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, depois de ter sido sugada pelo tubo do aspirador de uma piscina infantil de um condomínio privado em Paranhos, no Porto.

A notícia é avançada pelo "Correio da Manhã".

De acordo com o jornal, a criança terá ficado presa pela barriga, sofrendo lesões bastante profundas e terá também ingerido muita água.

A criança foi salva pelo pai.