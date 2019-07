Os sucessores de Perin, os planos do Sporting e três histórias da vida de Fábio Silva

Os jornais desportivos desta terça-feira focam-se nos três grandes.

"A Bola" encontra sucessores para Mattia Perin, da Juventus, cuja transferência para o Benfica falhou após chumbar nos exames médicos: "Mignolet e Olsen na agenda." O belga, do Liverpool, e o sueco, da Roma, "têm o perfil desejado" para a baliza e já foram contactados. "Rulli, da Real Sociedad é alternativa", revela o diário.

O "Record" foca-se no "plano do leão" para Bruno Fernandes, perante o interesse de outros clubes. Frederico Varandas recusa vender o capitão por 62 milhões de euros - o presidente do Sporting quer manter o médio ou encaixar, no mínimo, 70 milhões. Bruno Fernandes disse, ontem, que gostava de jogar em Inglaterra, mas sai "quando o Sporting decidir".

"O Jogo" também espalma o Sporting na manchete, numa entrevista com Rafael Camacho: "Klopp disse-me para vir." O extremo fala dos seis anos no Liverpool e das razões para voltar a Portugal. Camacho revela que "houve interesse do Benfica", mas que escolheu o Sporting por ser onde cresceu, e mostra confiança para o campeonato.

Nota, ainda, para as três histórias de vida que os jornais contam sobre Fábio Silva, o novo prodígio do FC Porto. "O Jogo" conta "o resgate do soldado Fábio", ou seja, a história do regresso do avançado ao FC Porto, depois de convencido a jogar no Benfica pelo "tio" Nuno Gomes.

O "Record" revela que Fábio recusou sair pela antiga cláusula de 10 milhões de euros e que não festejou os golos marcados pelo Benfica ao FC Porto. Agora, "o sonho é estrear-se no Dragão", garante o jornal. "A Bola" conta a história do "menino que se revê em Cavani e Falcao".