Balanço desta manhã: 90% do fogo em resolução

“A situação está consideravelmente mais favorável”. A afirmação foi feita no briefing desta manhã, na Sertã, pelo Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul (CADIS) em relação às chamas que deflagraram no sábado em Vila de Rei e que afetam também Mação.

Segundo Luís Costa Belo, “90% do incêndio está em resolução, grande parte em fase de consolidação”, mas com vários “pontos quentes preocupantes” (pontos com combustão lenta e sem propagação).

O fogo continua contido entre Mação e Vila de Rei, não tendo chegado a entrar no concelho de Proença-a-Nova.



Nestas declarações, o comandante revelou que a noite foi de esforço constante e os “trabalhos foram bastante frutíferos”. A progressão das chamas foi travada “em zonas extraordinárias difíceis”, tendo sido usada maquinaria pesada e forças apeadas.

As manobras vão ser intensificadas “nos 10% de perímetro que nos falta consolidar” para extinguir este incêndio, com 11 máquinas de rasto.



“A chuva teve pouco impacto no combate aos incêndios”, respondeu o Comandante, quando questionado sobre as alterações meteorológicas registadas, acrescentando que as trovoadas geraram novos focos de chamas.



Devido às condições meteorológicas, a “tarde vai trazer dificuldades” devido ao vento e aumento das temperaturas. No terreno, o plano de ação vai passar pela intensificação do trabalho com maquinaria pesada.

De acordo com o balanço do INEM, até ao momento foram assistidas 39 pessoas, das quais 16 foram encaminhadas para unidades de saúde. Do total de feridos, apenas dois são civis.