Abdu Conté troca Sporting pelo Moreirense

O Moreirense anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Abdu Conté ao Sporting.

O lateral-esquerdo português, de 21 anos, e internacional português pelas camadas jovens, assinou contrato com os cónegos válido para as próximas quatro temporadas, ou seja, até 2023.

Na temporada passada, Abdu Cnoté representou a equipa de sub-23 do Sporting, tendo participado em 28 jogos.

Abdu Conté estava a fazer a pré-época com a equipa principal do Sporting e foi mesmo titular no último jogo de preparação, frente ao Club Brugge. No entanto, não seguiu viagem com o grupo para os Estados Unidos da América, para jogar com o Liverpool - agora, sabe-se porquê.