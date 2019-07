Bruno Fernandes gostava de jogar em Inglaterra, mas o Sporting é que decide

Bruno Fernandes continua sem esconder que gostaria de jogar em Inglaterra, no entanto, deixa algo muito claro: quem decide o seu valor e quando sai é o Sporting. Mais especificamente, o presidente.

À partida dos leões para os Estados Unidos, esta segunda-feira, onde vão defrontar o campeão europeu Liverpool, o médio sublinhou que "já disse que gostava de jogar em Inglaterra", mas colocou a decisão nas mãos do presidente do Sporting, Frederico Varandas. "Pouco me interessa neste momento. Pode ser quando o clube decidir, não sou eu que mando nisso", frisou o capitão leonino, em declarações aos jornalistas.

Frederico Varandas garantiu que Bruno Fernandes não deixará o Sporting por 55, nem 62 milhões de euros, esta segunda-feira. Questionado sobre o valor que se atribuiria, e em jeito de resposta, Bruno Fernandes empurrou a "batata quente" para as mãos do seu presidente: "Não sei, não sou o presidente do Sporting, não tenho de decidir."

De qualquer forma, o capitão verde e branco garantiu que não há, ainda, novos desenvolvimentos. "Nada. A única coisa que consigo adiantar é que preciso de ir para o avião, para não o perder", brincou.



Bruno Fernandes também não sabe se o jogo de preparação com o Liverpool será o último que realiza com a camisola do Sporting: "Não sou eu que decido isso, é o treinador que decide se é o último ou não."



Quanto à nova época, e caso fique no Sporting, Bruno Fernandes salientou que o Sporting "está sempre preparado, independentemente dos adversários", e que o objetivo tem de ser sempre o título de campeão.

"As expectativas são sempre essas, por isso temos só de continuar a acreditar e lutar para isso", assinalou.