Identificação de membros das claques e acompanhantes vai ser obrigatória

Vai ser obrigatória a identificação dos membros das claques e de quem quiser ficar junto a estes grupos de adeptos. Pela primeira vez, Portugal tem uma autoridade exclusivamente dedicada à violência no desporto: a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, sediada em Viseu e inaugurada esta segunda-feira, cujo objetivo passar por congregar os esforços de todos (forças de segurança, organismos desportivos, forças políticas), no sentido de uma prática desportiva isenta de violência.

A inauguração contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, assim como de Rosa Mota. A primeira atleta portuguesa a conquistar o ouro olímpico quis também dar o primeiro passo para um maior "fair play" no desporto e deixou um apelo à imprensa portuguesa.

“A iniciativa é ótima, isto é a continuação do trabalho desenvolvido, e está nas mãos de todos. Pedir também à imprensa para não dar tempo de antena às claques. Não sei para que existem as claques, só fazem desacatos, criam mau ambiente, as famílias têm medo de levar as crianças. E como aparecem na televisão, pensam que são uns heróis e, portanto, também o meu apelo à imprensa para cortar com isso”, pediu.

Sobre a nova autoridade, com sede em Viseu, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, afirmou que é um esforço de todos.

“Congratular-nos a todos com a abertura da sede da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, que pode congregar os esforços de todos. Pela primeira vez, o país tem uma autoridade, um organismo do Estado, total e exclusivamente dedicado à violência no desporto, seja na ótica da prevenção ou do combate”, referiu, à margem da cerimónia de inauguração.