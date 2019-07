José Gomes recebe reforço experiente para o meio-campo

O Reading, treinado pelo português José Gomes, apresentou um reforço para o meio-campo, esta segunda-feira.

Trata-se de Charlie Adam, médio escocês de 33 anos, proveniente do Stoke City, que assinou contrato válido por uma temporada.

Charlie Adam começou no Ross County e no St. Mirren, antes de rumar ao Rangers, clube pelo qual se destacou e que lhe valeu a mudança para Inglaterra, para o Blackpool, que ajudou a subir à Premier League.

O Blackpool durou apenas uma época no principal escalão inglês, mas Adam continuou, uma vez que ganhou passaporte para o Liverpool. Foi jogador dos "reds" por duas épocas, com um total de 37 jogos disputados e dois golos marcados, antes de rumar ao Stoke City. Foi nos "potters" que mais tempo ficou: sete temporadas, com 22 golos em 179 jogos.

Citado pelo site oficial, o chefe executivo do Reading, Nigel Howe, assumiu que se espera que Charlie Adam desempenhe "um papel muito valioso dentro de uma equipa relativamente jovem" dos "Royals".