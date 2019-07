Frederico Silva avança para a segunda ronda do Challenger de Praga

O tenista português Frederico Silva apurou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda do Challenger de Praga, na República Checa.

O número cinco nacional, 298.º do "ranking" ATP, surpreendeu derrotou o holandês Jelle Sels, número 303 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-2, ao cabo de duas horas e 25 minutos.

Na quarta-feira, Frederico Silva vai defrontar o 10.º cabeça de série do torneio. Trata-se do brasileiro Rogério Dutra Silva, número 227 do mundo, que teve isenção da primeira ronda.