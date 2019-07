Maquinistas aceitam aumentos propostos pela Soflusa. Faltam os mestres

22 jul, 2019 - 18:39 • Filomena Barros , com redação

Na reunião desta segunda-feira com a administração ficou aprovado um aumento de 28 euros para todos os trabalhadores e ainda que os prémios de chefia passam a fazer parte do salário, avançou à Renascença Alexandre Delgado, do Sindicato da Marinha Mercante (Sitemaq).