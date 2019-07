Costa diz que autarcas são os "primeiros responsáveis pela proteção civil"

Os autarcas são os "primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro, em resposta às críticas como a do vice-presidente da Câmara de Vila de Rei sobre a prevenção dos incêndios.



"Eu não faço comentário enquanto os incêndios e as operações estão a decorrer e, sobretudo, não digo aos que são os primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho, que são os autarcas, o que é que devem fazer para prevenir, através da boa gestão do seu território, os riscos de incêndio", disse o primeiro-ministro aos jornalistas.

Costa inaugurou esta segunda-feira cinco unidades de saúde nos concelhos de Sintra e Amadora, no distrito de Lisboa.

À margem, o governante foi questionado sobre o incêndio que deflagrou no sábado em Vila Rei e alastrou ao concelho vizinho de Mação, mas também sobre as críticas dos autarcas da zona, nomeadamente o vice-presidente da Câmara de Vila de Rei, Paulo César, que disse hoje que este concelho "está farto" de enfrentar chamas ano após ano e garantiu que o "Estado voltou a falhar" na prevenção do incêndio deste fim de semana.

O presidente da Câmara de Mação pediu maior "transparência" na divulgação de como os meios de combate aos incêndios são "balanceados" no terreno, lamentando que se diga que são os necessários quando há populações "desprotegidas".

O chefe do executivo referiu que "o Governo tem estado, desde a primeira hora, a acompanhar a situação desde sábado", tanto ele próprio como o ministro da Administração Interna, o secretário de Estado da Proteção Civil, ou "as instituições do Estado sob a liderança da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

"Neste momento, é um momento deixar os profissionais fazerem o seu trabalho, com a grande dedicação com que estão a fazer, darem tudo por tudo para protegerem as pessoas, para salvarem os bens das pessoas, para protegerem a nossa floresta e, no final, falaremos", advogou.

António Costa disse ter "uma grande confiança em todos os profissionais e voluntários que estão a trabalhar", sejam bombeiros voluntários, sejam os bombeiros da força especial de bombeiros, militares da Guarda Nacional Republicana ou das Forças Armadas.

"Todos estão a dar o seu melhor para que esta situação se possa controlar o mais rapidamente possível", destacou.

O primeiro-ministro assinalou também que "durante a manhã [o fogo] esteve praticamente dominado", mas "infelizmente as condições atmosféricas não permitiram uma consolidação atempada da situação".

"Mas vamos deixá-los trabalhar, acho que é isso que é necessário", sublinhou.