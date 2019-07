Bombeiro ferido no combate ao fogo em Santarém

Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, esta segunda-feira à tarde, no combate às chamas em Casais de São Bento, no distrito de Santarém, avança fonte da Proteção Civil.



O fogo que lavra desde sábado em Vila de Rei (Castelo Branco) e Mação (Santarém) mantém-se dominado em 90%, existindo ainda zonas "muito quentes", sendo as próximas horas encaradas "com muita reserva", segundo a proteção civil.

O comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, disse esta segunda-feira, na conferência de imprensa das 13h00, dada no centro de comando instalado no pavilhão desportivo municipal da Sertã (Castelo Branco), que, durante a manhã, com o vento como aliado, as máquinas de rasto fizeram um conjunto de aceiros "que dão algum fôlego".

Contudo, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma "rotação do vento" para Oeste a partir das 15h00, 16h00, com rajadas que podem chegar aos 35 quilómetros/hora ao final do dia, pelo que a atenção dos meios no terreno, que chegam ao milhar de operacionais, estará no "flanco esquerdo" do fogo, declarou.

Questionado sobre a crítica do presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, pelo facto de o posto operacional só ter sido instalado em Cardigos cerca de 30 horas depois do incêndio ter chegado "de forma violenta" ao seu concelho, Pedro Nunes escusou-se a comentar.

O primeiro-ministro, António Costa, declarou esta segunda-feira que este é o "momento de deixar os profissionais fazer o seu trabalho" e, no final, será feito o balanço das operações.

Dois aviões pesados anfíbios espanhóis deverão começar a operar esta segunda-feira à tarde no incêndio que deflagrou em Vila de Rei, depois de Portugal ter solicitado "assistência bilateral" àquele país.



"Portugal solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil", lê-se numa nota divulgada pelo MAI.

Na nota é ainda referido que Espanha disponibilizou "de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde".

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.