​​Reino Unido acusa Irão de pirataria e quer missão europeia no Estreito de Ormuz

O Reino Unido defende a criação de uma missão europeia para garantir a proteção e segurança dos navios na zona do Estreito de Ormuz, depois de um petroleiro britânico ter sido apreendido pelo Irão.



“Ao abrigo do direito internacional, o Irão não tinha o direito de obstruir a passagem do navio, muito menos de o abordar. Foi por isso um ato de pirataria”, afirmou esta segunda-feira, no Parlamento, o secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt.

O chefe da diplomacia de Londres anunciou que vai tentar montar uma operação europeia para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, uma passagem fundamental para o petróleo.

Jeremy Hunt adiantou que vai discutir a forma de complementar esta missão com as propostas dos Estados Unidos para garantir a segurança na região.

O petroleiro “Stena Impero”, com bandeira britânica, foi abordado e apreendido pela Guarda Revolucionária do Irão, na passada sexta-feira.

O secretário britânico dos Negócios Estrangeiros já apelou às autoridades iranianas que libertem o petroleiro e a tripulação.

A televisão iraniana divulgou esta segunda-feira imagens dos tripulantes. De acordo com a embaixada do Irão na Índia, estão todos bem de saúde.